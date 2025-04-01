В Баку уволили директора, называвшую учителей «индюшкоголовыми» и требовавшую взятки

Директор средней школы №301 Севда Сарыева была уволена по результатам расследования инцидента, связанного с противоправными и неэтичными действиями в отношении преподавательского состава.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию Министерства науки и образования Азербайджана, временным исполняющим обязанности директора школы назначена Жаля Магеррамова, сотрудник Госагентства.

Напомним, что ранее в сети появилась скандальная аудиозапись, на которой Севда Сарыева оскорбительным тоном требует от учителей собрать деньги с учеников. На записи она указала каждому педагогу собрать по 100 манатов с каждого школьника и использовала угрозы для выполнения этих требований. Преподаватели школы №301, расположенной в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку, заявили, что директор регулярно унижала их перед родителями, называя «попрошайками уроков» и «индюшкоголовыми» (indüşqa başlar). Они также обвинили Севду Сарыеву в ряде серьезных правонарушений, включая продажу классных часов за взятки (по 200, 300 и даже 500 манатов), вымогательство денег у преподавателей и постоянное оскорбление их достоинства.