В Ходжавенде найдено самодельное взрывное устройство - ФОТО

В селе Булутан Ходжавендского района в одном из заброшенных жилых домов обнаружено взрывное устройство.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве по разминированию Азербайджана (ANAMA).

По запросу МВД АР сотрудники ANAMA провели осмотр здания, в ходе которого обнаружили самодельное взрывное устройство - к ПГ-7Л было прикреплено 105 патронов, а для детонации использовался запал ручной гранаты, соединенный с натяжным проводом. Кроме того, вокруг устройства были разбросаны фотографии, одна из которых при прикосновении могла активировать механизм.

Саперы ANAMA изъяли взрывное устройство и вывезли с территории.

В Агентстве подчеркнули, что подобные замаскированные ловушки предназначены для нанесения максимального урона. В связи с этим ANAMA призывает граждан не заходить в потенциально опасные зоны, не прикасаться к незнакомым предметам и в случае обнаружения подозрительных вещей незамедлительно обращаться по следующим номерам: 805, 102 или 112.