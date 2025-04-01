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Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан - ФОТО

First News Media20:45 - Сегодня
Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан - ФОТО

1 апреля при поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось мероприятие по случаю праздника Рамазан.

На праздничном торжестве c участием членов семей шехидов были прочитаны аяты Корана, а также вознесены молитвы за упокой души наших шехидов.

На мероприятии, организованном при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры в рамках проекта «Мой сын-герой» Fire Land Group, выступили известные деятели искусства Азербайджана.

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