Фонд Гейдара Алиева вместе с семьями шехидов на празднике Рамазан - ФОТО

1 апреля при поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось мероприятие по случаю праздника Рамазан.

На праздничном торжестве c участием членов семей шехидов были прочитаны аяты Корана, а также вознесены молитвы за упокой души наших шехидов.

На мероприятии, организованном при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры в рамках проекта «Мой сын-герой» Fire Land Group, выступили известные деятели искусства Азербайджана.