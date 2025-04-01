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Президент Германия прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

First News Media21:40 - Сегодня
Президент Германия прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

1 апреля Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

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