Трамп намекнул, что ведомство Маска прекратит существование

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможное завершение работы возглавляющего ведомство по улучшению работы правительства США Илона Маска в Белом доме и закрытие программы DOGE уже в конце мая.

Об этом сообщает Politico.

Трамп отметил, что, несмотря на высокую оценку деятельности Маска, тому вскоре может потребоваться вернуться к управлению своими компаниями.

Президент подчеркнул, что хочет сохранить Маска в правительстве как можно дольше, но срок его временного назначения в качестве госслужащего истекает по прошествии 130 дней в мае.

«Думаю, что он потрясающий, но я также думаю, что ему нужно управлять большой компанией, и поэтому в какой-то момент он вернется. Он хочет этого. Я бы оставил его так долго, как смогу», – уточнил президент.

Он предположил, что после ухода Маска федеральные агентства смогут выполнять свои обязанности самостоятельно, а некоторые ведомства, вероятно, захотят оставить часть сотрудников DOGE.

«Знаете, в какой-то момент, думаю, это закончится. Наступит момент, когда секретари смогут сделать эту работу и сделать ее очень, знаете, как мы говорим, скальпелем, и это то, чего мы хотим», — добавил Трамп.

Ранее Маск, который занимает пост главы департамента государственной эффективности (DOGE) США, сообщил на своей странице в социальной сети Х, что ключевые сотрудники его ведомства получают тревожные сообщения, включая угрозы убийством. Это происходит из-за их работы над снижением федеральных расходов.