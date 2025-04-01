Мощная вспышка на Солнце: Как это повлияет на Землю?
Сегодня на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, эту информацию предоставил российский Институт прикладной геофизики (ИПГ).
«1 апреля (в 10:46 по бакинскому времени – прим. 1news.az) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4046 (N02E29) была зафиксирована вспышка M5.6 продолжительностью 16 минут», — говорится в сообщении института.
Напомним, что солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.
Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.