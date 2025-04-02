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В село Сарыджалы Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев - ФОТО

First News Media10:16 - Сегодня
В село Сарыджалы Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории, в заново отстроенное село Сарыджалы Агдамского района из Гарадагского района города Баку отправлена очередная группа переселенцев из семей, временно расселенных в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в заново отстроенное село Сарыджалы Агдамского района переселяются 28 семей – 110 человек.

Возвращающиеся в родное село бывшие вынужденные переселенцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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