Гитарист Рахман Мамедли принял участие во всемирно известном проекте, где исполнил «Qarabağ atları» – ВИДЕО

Азербайджанский гитарист-виртуоз Рахман Мамедли принял участие во всемирно известном музыкальном проекте Live on KEXP.

KEXP - это общественная радиостанция из Сиэтла, штат Вашингтон, специализирующаяся на альтернативной и инди-музыке. Основанная в 1972 году под названием KCMU, станция получила известность благодаря поддержке местной музыкальной сцены и первым трансляциям таких групп, как Nirvana и Soundgarden - сегодня KEXP транслирует разнообразные музыкальные программы, включая живые выступления артистов в студии. ​

На YouTube-канале KEXP публикуются эксклюзивные живые выступления музыкантов из разных жанров и стран. С момента запуска в 2006 году на канале выступали такие артисты, как Florence and the Machine, Arctic Monkeys, Metz и King Gizzard & The Lizard Wizard. Канал стал популярным среди любителей музыки по всему миру, предоставляя качественные видео с live сессиями.​

Очередным участником проекта Live on KEXP стал азербайджанский гитарист-виртуоз Рахман Мамедли, который вместе с Туралом Маммедли (клавиши) и Эльшадом Абдулрагимовым (ударные), представил live программу, включившую в себя как композиторские, так и азербайджанские народные песни – «Qarabağ atları», «Dərviş», «Ruhani», «Gül Açdı» и «Göygöl».

Исполнение Рахмана Мамедли и его коллег было встречено восторженными комментариями зрителей в YouTube, где пользователи отмечают потрясающую технику гитариста, глубокую атмосферу композиций и уникальное звучание, которое гармонично сочетает традиционные азербайджанские мотивы с современным музыкальным подходом. Также слушатели выразили восхищение тем, как музыканты сумели передать дух азербайджанской культуры, органично вписав его в формат Live on KEXP.

Полная версия выступления Р.Мамедли в проекте Live on KEXP доступна по ссылке.