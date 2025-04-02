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В Агдаме пастух подорвался на мине

First News Media12:14 - Сегодня
В Агдаме пастух подорвался на мине

В селе Чеменли Агдамского района 2 апреля 2025 года произошел минный инцидент.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на совместное заявление Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Отмечается, что житель Агдамского района Нуреддин Фейзи оглу Аббасов (1968 года рождения) во время выпаса скота оказался на бывшей линии соприкосновения, в неочищенной от мин зоне и подорвался на противопехотной мине, в результате чего получил ранение ноги.

Пострадавший доставлен в больницу. По факту прокуратура Агдамского района проводит расследование.

Генеральная прокуратура Азербайджана, МВД АР и ANAMA еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на предупреждающие о минной опасности знаки и не заходить на незнакомые территории.

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