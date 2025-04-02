Транспортный коллапс в Бинагады: Пассажиры автобуса с риском для жизни добираются до пункта назначения - ВИДЕО
Пассажиры автобуса маршрута №41, следующего из поселка Бинагады до станции метро «Азадлыг», вынуждены каждый день рисковать жизнью, чтобы не опоздать на работу.
На кадрах, заснятых сотрудником 1news.az, видно, что автобус переполнен, и несколько человек свисают из открытых дверей движущегося транспортного средства.
Пассажиры отмечают, что такая плачевная ситуация складывается из-за большого интервала в графике движения автобуса, и у них нет другого выхода, кроме как с угрозой для жизни добираться до необходимого им пункта назначения.
Подчеркнем, что перевозка пассажиров в нарушение правил безопасности создает серьезную опасность и для них самих, и для других участников дорожного движения.
Все это вновь актуализирует вопрос о существующих в сфере общественного транспорта проблемах.