Транспортный коллапс в Бинагады: Пассажиры автобуса с риском для жизни добираются до пункта назначения - ВИДЕО

Пассажиры автобуса маршрута №41, следующего из поселка Бинагады до станции метро «Азадлыг», вынуждены каждый день рисковать жизнью, чтобы не опоздать на работу.

На кадрах, заснятых сотрудником 1news.az, видно, что автобус переполнен, и несколько человек свисают из открытых дверей движущегося транспортного средства.

Пассажиры отмечают, что такая плачевная ситуация складывается из-за большого интервала в графике движения автобуса, и у них нет другого выхода, кроме как с угрозой для жизни добираться до необходимого им пункта назначения.

Подчеркнем, что перевозка пассажиров в нарушение правил безопасности создает серьезную опасность и для них самих, и для других участников дорожного движения.

Все это вновь актуализирует вопрос о существующих в сфере общественного транспорта проблемах.