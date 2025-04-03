В Баку грузовик снес светофор - ВИДЕО

В результате произошедшего в Баку дорожно-транспортного происшествия был поврежден светофор.

Как передает 1news.az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана на своей странице в Facebook.

Авария, в результате которой перевернулся грузовик, произошла утром на пересечении проспекта Бабека и улицы Алишера Навои в Низаминском районе.

«В результате происшествия один светофор пришел в негодность. ЦИУТ занимается заменой вышедшего из строя устройства», — говорится в сообщении.