В Баку грузовик снес светофор - ВИДЕО
В результате произошедшего в Баку дорожно-транспортного происшествия был поврежден светофор.
Как передает 1news.az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана на своей странице в Facebook.
Авария, в результате которой перевернулся грузовик, произошла утром на пересечении проспекта Бабека и улицы Алишера Навои в Низаминском районе.
«В результате происшествия один светофор пришел в негодность. ЦИУТ занимается заменой вышедшего из строя устройства», — говорится в сообщении.
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