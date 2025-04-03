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Сила природной стихии и сокровища недр Земли в коллекции Lalique TERRAMINERAL - ФОТО

First News Media16:18 - Сегодня
Сила природной стихии и сокровища недр Земли в коллекции Lalique TERRAMINERAL - ФОТО

Природа неизменно вдохновляет компанию Lalique.

В новой коллекции TERRAMINERAL дизайнеры бренда продемонстрировали собственную интерпретацию впечатляющей силы природной стихии - извержения магмы из жерла вулкана и необратимого изменения рельефа при застывании лавы. Этот процесс напоминает создание хрусталя, когда масса раскаленного стекла застывает в форме, задуманной стеклодувом — момент, когда природа становится искусством.

В работе TERRAMINERAL мастера Lalique использовали сложные ремесленные техники, которые совершенствуются с момента основания мануфактуры в 1888 году. Им удалось передать в хрустале стремительность, с которой стихия способна изменить земной рельеф, и влияние времени на его дальнейшее формирование. Дизайнеров вдохновила мощь, заключенная в недрах Земли, и пластичность, которая позволяет силам природы с удивительной легкостью изменять облик планеты и фактуру горных пород, создавать подлинные сокровища — кристаллы минералов.

Чтобы отобразить в хрустале динамику вулканической активности и сымитировать разломы и трещины земной коры, Lalique играет на контрастах фактур материала — матовой и прозрачной, и работает с объемными рельефными формами. Названия предметов — Caldera и Magnitude — также отсылают к терминологии тектонических процессов: кальдерой называется циркообразная котловина на вершине вулкана, а магнитуда — это величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн.

Помимо бесцветного хрусталя, дизайнеры выбрали два цветовых решения для ваз, декоративных чаш и графинов-декантеров новой коллекции: Canyon Crystal передает охристый оттенок осадочных пород, а Persepolis Blue — характерный бледно-лазурный тон редкой и ценной персидской бирюзы, еще одного дара недр Земли.

Формы хрустальных изделий и оптические эффекты, возникающие от контраста прозрачности и плотности материала, символизируют движение — сжатие и разрыв твердой горной породы, вырывающейся из недр Земли магмой. Вазы Magnitude напоминают о движении тектонических плит, когда плавный рельеф поверхности «разбивается» резкими геометрическими разломами. Форма чаш и графинов Caldera навеяна формами циклопических кальдер на вершинах вулканов.

Ювелирная линия TERRAMINERAL из шести украшений — колец, серег и подвесок — воплощает в хрустале естественные формы природных кристаллических друз. Хрустальные вставки в металлической оправе выглядят как стилизованные кристаллы с имитацией природных включений, для которых использованы эмаль и цветное стекло. Чтобы подчеркнуть объем и многослойность друзы, дизайнеры Lalique снова играют на контрастах матовых и полированных поверхностей.

Коллекции TERRAMINERAL представлены в бутике Ambiance на улице 28 Мая. Мануфактуру Lalique в Азербайджане эксклюзивно представляет ее официальный дистрибьютор — компания Italdizain.

Адрес: ул. 28 Мая, 5A, Баку, Азербайджан.

Телефон для связи: +994 (12) 498-62-94.

Больше информации о бренде Lalique и его коллекциях вы можете найти на сайте: https://italdizain.az/ru/brands/lalique .

О компании Italdizain

Компания Italdizain была создана в 1996 году. Ее специализацией изначально была дистрибуция качественного итальянского оборудования для кухонь в Азербайджане. Впоследствии компания значительно расширила бизнес, создавая и активно развивая новые направления. Сегодня Italdizain является крупным холдингом, объединяющим десятки бутиков, специализирующихся на продаже ювелирных изделий, часов, посуды, предметов для дома и интерьера.

О бренде Lalique

Lalique — известный французский бренд, специализирующийся на производстве художественного стекла и кристалла. Основанный в 1888 году Рене Лаликом, бренд получил мировое признание за свой неповторимый стиль и высочайшее мастерство. Lalique прославился своими украшениями, парфюмерными флаконами, декоративными предметами и скульптурами, выполненными из стекла и кристалла.

Каждое изделие Lalique изготавливается вручную на мануфактуре в Эльзасе, Франция, мастерами, владеющими редкими техниками обработки стекла и кристалла. Бренд сочетает традиционные ремесленные навыки с инновационными методами, что позволяет создавать произведения с исключительной детализацией и художественной ценностью.

Lalique продолжает развивать свое наследие, сотрудничая с ведущими современными художниками и дизайнерами, что позволяет выпускать коллекции, сочетающие классические и современные элементы. Продукция Lalique представлена в престижных бутиках и коллекциях по всему миру, что подтверждает статус бренда как символа французской роскоши и элегантности.

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