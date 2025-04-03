«Зеленая пятница» от İrşad – Реальные скидки, выгодные покупки!

«Зеленая пятница» предлагает вам уникальные возможности для покупок! Вы можете приобрести необходимую технику для дома, облегчающие повседневную жизнь товары с реальной скидкой до 70%.

İrşad предлагает такую ​​возможность покупателям не только в избранных магазинах, но и во всех магазинах, а также при покупках онлайн.

С 4 по 6 апреля вы увидите разницу в ценах на некоторые нижеследующие товары

Ноутбук Asus VivoBook – не 999,99 AZN, а 689, 99 AZN со скидкой в 310 AZN!

Tостер Tefal не 239,99 AZN, а 119,99 AZN со скидкой в 50%

Смартфон Samsung A16 (8GB, 256GB) – не 579,99 AZN, а 459,99 AZN со скидкой в 120 AZN! (больше информации о товарах: https://t.me/irshad)

Акция «Зеленая пятница» отличается не только большими скидками, но и выгодными условиями оплаты. Цены со скидкой также предлагаются для покупок в рассрочку на 6 месяцев без процентов и комиссий.

İrşad предлагает вам широкий выбор качественных брендов. Продукцию официальных партнеров Apple, Honor, Samsung, Bosch, Beko, Tefal и других брендов можно приобрести в рамках «Зеленой пятницы» в магазинах İrşad, на сайте www.irshad.az и в мобильном приложении. Данной возможностью можно воспользоваться лишь 4, 5, 6 апреля.

Для получения дополнительной информации и заказа: www.irshad.az *0171.

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