Стало известно о мощном торнадо на территории США

В американском штате Арканзас бушует мощнейший торнадо.

Об этом сообщает телеканал Fox Weather.

На представленных видеокадрах торнадо, обрывая линии электропередач, пересекает автомобильную дорогу.

Метеослужба США выпустила для нескольких городов штата предупреждения о возможном серьезном ущербе.

В связи с этим жителям следует незамедлительно искать убежище в подвалах или внутренних комнатах на самых нижних этажах прочных зданий.

Источник: Gazeta.Ru