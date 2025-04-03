Стало известно о мощном торнадо на территории США
В американском штате Арканзас бушует мощнейший торнадо.
Об этом сообщает телеканал Fox Weather.
На представленных видеокадрах торнадо, обрывая линии электропередач, пересекает автомобильную дорогу.
Метеослужба США выпустила для нескольких городов штата предупреждения о возможном серьезном ущербе.
В связи с этим жителям следует незамедлительно искать убежище в подвалах или внутренних комнатах на самых нижних этажах прочных зданий.
Источник: Gazeta.Ru
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