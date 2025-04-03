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Последний шанс для подачи работ на Baku Flames

First News Media10:00 - Сегодня
Последний шанс для подачи работ на Baku Flames

Этап регистрации на Baku Flames International Festival приближается к своему кульминационному моменту. До 4 апреля 2025 года — финального срока подачи заявок — остается совсем немного времени.

Это - возможность для креаторов, агентств, брендов и независимых профессионалов представить свои лучшие проекты и получить признание на международном уровне.

Baku Flames — это не просто церемония награждения, а пространство, где встречаются идеи, способные вдохновлять, вовлекать и менять креативную индустрию. От сторителлинга до дизайна — здесь ценят неординарные решения, готовые оставить след.

Почему стоит поспешить с регистрацией?

Потому что после 4 апреля других шансов для подачи заявок не будет. Участие в Baku Flames Awards — это возможность показать свои проекты мировой аудитории, попасть в официальную программу фестиваля и получить оценку глобально признанных экспертов.

Финалисты и победители получат не только признание, но и ценные профессиональные возможности, новые контакты и внимание ключевых игроков индустрии.

Оценивать работы будут ведущие эксперты, среди которых Али Рез (IMPACT BBDO), Эдуардо Маркес (Publicis Groupe Benelux), Шон Лофтман (Landor), Елена Плахова (Nova Post Group) и другие. Они возглавят четыре ключевых направления фестиваля -

● Core — Искусство сторителлинга и высочайший уровень креативного мастерства.

● Connect & Engage — Кампании, объединяющие людей и оставляющие незабываемые впечатления.

● Design Excellence — Новый взгляд на брендинг, айдентику и визуальные коммуникации.

● Effective Change — Идеи, которые приносят реальные результаты и делают мир лучше. 

Кто может принять участие?

Двери Baku Flames открыты для всех, кто создает смелые, эффектные и вдохновляющие проекты:

- Креативные и медиа-агентства.

- Маркетинговые и бренд-команды.

- Специалисты по PR и коммуникациям.

- Дизайн-студии, продакшн-компании.

- Фрилансеры и молодые таланты.

Финалисты и победители фестиваля не только получают сцену в Баку, но и признание на международном уровне.

Отметим, что Baku Flames включен в рейтинги Ассоциации маркетинга Узбекистана и Ассоциации коммуникационных агентств Грузии, что повышает статус и заметность участвующих агентств на региональном уровне.

Не упустите свой шанс — подайте заявку до 4 апреля на bakuflames.az и станьте частью самого яркого креативного события региона!

📅 2–3 мая 2025 года 

📍 Jolly Joker Baku • The Stone Chronicle Museum • The Flames Garden

На правах рекламы

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