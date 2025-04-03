Holcim Azerbaijan лидирует в цементной отрасли по вопросам гендерного равенства, присоединившись к программе UN Women Empowerment

Компания Holcim Azerbaijan с гордостью сообщает о значительном достижении: в 2024 году она получила оценку в 63% в рамках программы Принципы расширения прав и возможностей женщин ООН, тем самым подтвердив свою лидирующую позицию в отрасли по вопросам разнообразия и инклюзивности.

Глобальная стратегия Holcim включает твердую приверженность продвижению гендерного равенства и созданию инклюзивной рабочей среды. Несмотря на то, что цементная отрасль традиционно считается мужской и физически тяжелой, Holcim доказывает, что женщины могут строить успешную карьеру и добиваться успеха в этом секторе.

С августа 2022 года Holcim активно работает над улучшением гендерного баланса, придерживаясь международных стандартов, которые способствуют равным возможностям для женщин в бизнесе, присоединившись к Принципам расширения прав и возможностей женщин ООН. В рамках этой приверженности компания провела оценку условий труда и карьерных возможностей для женщин. Первый анализ гендерного разрыва в 2022 году показал результат 35% и выявил ключевые области для улучшения.

Решив добиться реальных изменений, Holcim запустила стратегическую инициативу по внедрению новых политик, укреплению программ карьерного роста для женщин и обеспечению равных возможностей на всех уровнях.

«Для нас важно создать благоприятные условия труда и комфортную рабочую среду как для женщин, так и для мужчин, обеспечивая равные возможности для профессионального роста и развития всех сотрудников. Наша цель — быть работодателем, которого выбирают, предлагая равные перспективы карьерного роста, поддерживая инициативы сотрудников и реализуя устойчивые решения корпоративного развития. Мы продолжим движение вперед, укрепляя принципы равенства и инклюзивности, чтобы Holcim стала компанией, где каждый сотрудник может раскрыть свой потенциал», — отметил Сержиу Стойков, генеральный директор Holcim Azerbaijan.

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