МЧС приостановило работу автозаправки

Государственная служба пожарного надзора МЧС Азербайджана в ходе проверки автозаправочной станции (АЗС), расположенной в селе Мешали Геранбойского района и принадлежащей Асадову Горхмазу Абдулла оглу, выявила серьезные нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в частности, электрохозяйство АЗС находилось в неудовлетворительном состоянии, использовались неисправные электроприборы, а документация о работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации отсутствовала.

Кроме того, территория заправки была засыпана легковоспламеняющимся мусором, а также в нарушение Закона «Об обязательном страховании» владелец не застраховал объект.

По результатам проверки деятельность автозаправочной станции была приостановлена до устранения всех нарушений, поскольку продолжение ее эксплуатации могло привести к пожару с трагическими последствиями. Копия соответствующего предписания была вручена представителю объекта.