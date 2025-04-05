Сбежавшая из дома школьница: Фильмы, которые я смотрела, нарушили мою психику - ВИДЕО

Как сообщалось ранее, в Гяндже была найдена без вести пропавшая школьница.

Школьница рассказала Xəzər Xəbər, почему она пошла на этот шаг и где оставалась.

«Я хотела поехать в Гянджу, чтобы развеятьс. Фильмы, которые я смотрела, нарушили мою психику. Ночь я провела в блоке здания. На следующее утро пошла в магазин и купила себе сладостей», - рассказала девочка.

Члены семьи сообщили, что школьница чувствует себя хорошо, и извинилась перед ними за свой поступок.