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ЕС готовится оштрафовать соцсеть Илона Маска на миллиард долларов

First News Media12:15 - Сегодня
ЕС готовится оштрафовать соцсеть Илона Маска на миллиард долларов

Европейские регулятор планируют «серьезные санкции» в отношении соцсети X (бывший Twitter), которая принадлежит Илону Маску, за нарушение закона о борьбе с дезинформацией и противоправным контентом.

Среди обсуждаемых мер — крупный штраф, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что возможный штраф для X может еще больше «усилить напряженность» в отношениях ЕС с США, так как эти санкции будут нацелены на одного из ближайших советников президента Дональда Трампа. Ожидается, что о штрафе будет объявлено летом 2025 года.

Помимо штрафа европейские регуляторы потребуют от X внести «изменения в продукт». О каких именно изменениях идет речь, не уточняется.

Как отмечают собеседники газеты, пока власти ЕС взвешивают, насколько большой штраф стоит назначать соцсети Маска. По словам одного из источников, штраф может превысить миллиард долларов. Таким образом, считает он, регуляторы рассчитывают удержать другие компании от нарушения закона.

Собеседники NYT отметили, что ЕС и X могут еще заключить соглашение, если соцсеть согласится на изменения в своей политике.

Расследование в отношении X началось еще в 2023 года. Летом 2024 года Еврокомиссия заявила, что соцсеть нарушает ряд статей закона о цифровых услугах ЕС (Digital Services Act, DSA). По версии ЕС, X некорректным образом разрабатывает и использует своей интерфейс для «верифицированных аккаунтов» с «синей галочкой», что вводит пользователей в заблуждение. Запросить такой аккаунт может «любой желающий», в результате чего пользователи могут усомниться в подлинности профилей и достоверности публикуемого там контента. Кроме того, в ЕК утверждали, что Х не соблюдает требования прозрачности рекламы, а также не предоставляет исследователям доступ к своим данным общего пользования.

Источник: Медуза

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