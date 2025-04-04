Президент Гамбии направил письмо Ильхаму Алиеву

Президент Республики Гамбия Адама Барроу направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Республики Гамбия и от себя лично имею честь передать Вам, правительству и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю священного праздника Рамазан. Пусть этот благословенный праздник принесет Вам, Вашей семье и братскому народу Азербайджана изобилие, спокойствие, процветание и духовное благополучие.

Рамазан — это праздник духовных размышлений, преданности и сострадания, а также ценная возможность для укрепления нашей веры, испрашивания милости у Всевышнего и обновления нашей приверженности служению человечеству. По случаю этого священного праздника желаю всей мусульманской умме бесконечной милости Аллаха.

Ваше превосходительство, выражаю Вам свои наилучшие пожелания и прошу принять мое глубокое уважение и почтение».