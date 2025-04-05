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Персональная выставка Нармин Садыховой под названием «Миф» открылась в Музее современного искусства - ФОТО

First News Media10:00 - Сегодня
Персональная выставка Нармин Садыховой под названием «Миф» открылась в Музее современного искусства - ФОТО

Персональная выставка Нармин Садыховой под названием «Миф» открылась в Музее современного искусства.

В экспозиции представлено около 40 картин, созданных художницей за последние годы на тему астрологии и не только.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выставка «Миф» открывает новую страницу в творчестве Нармин Садыховой: помимо ранее затронутых тем, в представленных работах проявляется новое направление. Эта персональная выставка предлагает уникальный опыт для ценителей искусства, стремящихся исследовать глубокие связи между астрологией и художественным творчеством.

Нармин Садыхова с помощью собственного художественного подхода передает на полотне уникальные черты 12 зодиакальных знаков — их мифологическое значение, влияние планет и символику.

В этой серии работ Нармин Садыхова визуализирует индивидуальные особенности каждого знака зодиака, используя выбранную композиционную структуру, цветовую палитру и другие выразительные средства, создавая их художественный образ. Композиции этих произведений, поддержанные астрологическими знаниями, позволяют глубже почувствовать связь с космосом, поскольку каждый элемент представляет собой символическое воплощение целостной системы и ее взаимосвязей.

Творческий стиль Нармин Садыховой отражает современные эстетические тенденции и отличается от традиционных форм своей самобытностью и экспериментальным характером. В своих проектах художница всегда привлекает внимание уникальным почерком, поскольку ее произведения богаты не только художественно-эстетической ценностью, но и глубоким философским содержанием. Ее работы в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта и других направлениях предлагают зрителям новый взгляд на окружающий мир, побуждая к размышлениям и эмоциональному восприятию.

Нармин Садыхова занимается творчеством на протяжении многих лет и является одной из известных фигур в современной художественной среде Азербайджана. Она регулярно принимает участие в различных местных и международных выставках.

В 2012 году в отеле Four Seasons состоялась ее первая персональная благотворительная выставка. В 2013 году она стала победительницей конкурса живописи «Огни Баку». В 2014 году в Gallery-1969 прошла ее персональная выставка «Голос». В 2016 году художница участвовала в выставке в Национальном музее искусств. В 2017 году в Gallery-1969 состоялась ее вторая персональная выставка Momentous.

Также стоит отметить, что Нармин Садыхова представляла Азербайджан за рубежом — в Италии, США, Латвии, ОАЭ, Турции — вместе с другими азербайджанскими художниками. В 2019 году она участвовала в выставке Carrousel в Лувре (Париж). В том же году в Музее современного искусства состоялась ее персональная выставка Meraki.

Кроме того, Нармин Садыхова активно участвует в различных проектах, организованных Фондом Гейдара Алиева и Центром современного искусства YARAT.

Следует отметить, что выставка «Миф» – пятая персональная выставка художницы.

Выставка продлится до 11 апреля 2025 года.

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