В Масаллы мужчина задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков
В Масаллы обнаружено 13 килограммов наркотических и психотропных веществ.
Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками полиции задержан 51-летний Ильгар Шахбазов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
У задержанного обнаружено и изъято 13 кг героина, опиума, марихуаны и метамфетамина.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Шахбазова избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование по факту продолжается.
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