В Масаллы мужчина задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В Масаллы обнаружено 13 килограммов наркотических и психотропных веществ.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками полиции задержан 51-летний Ильгар Шахбазов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

У задержанного обнаружено и изъято 13 кг героина, опиума, марихуаны и метамфетамина.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Шахбазова избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование по факту продолжается.