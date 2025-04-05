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В Суговушане еще 53 семьям вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:00 - Сегодня
В Суговушане еще 53 семьям вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня ключи от квартир были вручены очередной группе семей, прибывшей в село Суговушан Агдеринского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в родной край вернулись 174 бывших вынужденных переселенца в составе 53 семей.

В церемонии вручения ключей приняли участие официальные лица специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Выступая на мероприятии, заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов пожелал счастливой жизни бывшим вынужденным переселенцам, вернувшимся на свои земли. До внимания жителей было доведено, что созданы все условия для обеспечения занятости населения. В селе Суговушан построены дороги, проведены линии электропередач, водопровод, налажена связь. Поселок газифицирован. Капитальные ремонтные работы были также проведены в находившемся в селе в непригодном для эксплуатации состоянии здании средней школы на 144 ученических мест. Кроме того, после реконструкции введены в эксплуатацию малые ГЭС «Суговушан-1» и «Суговушан-2» общей мощностью 7,8 мегаватт. На первом этапе процесса возвращения в село Суговушан вернулись 20 семей. В целом, для переселения в село зарегистрировано 180 семей (591 человек). Процесс переселения будет продолжаться поэтапно.

Напомним, что Азербайджанская армия, успешно продолжившая операцию «Железный кулак» под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, 3 октября освободила от оккупации стратегически важные села Суговушан и Талыш на северном фронте. После освобождения от оккупации в селе были проведены масштабные строительные работы.

13:35

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

В село Суговушан Агдеринского района прибыла очередная группа бывших вынужденных переселенцев, временно обосновавшиеся в разных частях Республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях 5 апреля прибыла в село Суговушан.

На данном этапе на родные земли вернулись 53 семьи - 174 человека.

12:00

В село Суговушан Агдеринского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

На данном этапе в село переселяются 53 семьи (174 человека).

Это семьи, временно обосновавшиеся в разных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Следует отметить, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре в общей сложности проживают около 40 тысяч человек. Помимо переселенных туда бывших вынужденных переселенцев, это также люди, работающие в реализации проектов, осуществляемых в этом регионе, а также исполняющие свои должностные обязанности в местных отделениях различных государственных органов, работающих в сфере здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и на предприятиях энергетики, возобновивших свою деятельность.

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