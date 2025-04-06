В Агдаме на мине подорвались мужчина и его дети - ОБНОВЛЕНО

В результате минного инцидента в селе Галайчылар Агдамского района пострадали три человека.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, трое пострадавших из-за взрыва мины (2 мужского пола, 1 женского пола) были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Бардинской районной центральной больницы.

Мужчине, 1983 года рождения, назначена операция с диагнозом травматическая ампутация правого голеностопного сустава. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

Девочке, 2012 года рождения, поставлен диагноз осколочные ранения обеих нижних конечностей и грудной клетки, а мальчику, 2014 года рождения, - осколочные ранения обеих нижних конечностей, передней поверхности живота и левой верхней конечности. В настоящее время их лечение продолжается, состояние стабильное.

11:25

Сегодня на территории села Галайчылар Агдамского района местный житель подорвался на мине.

Об этом Report сообщили в Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

По данным МВД, Генеральной прокуратуры и ANAMA, 6 апреля 2025 года житель села Галайчылар Агдамского района, освобожденного от оккупации, Мамедов Сабухи Эльман оглу (1983 г.р.) получил травму ноги в результате взрыва противопехотной мины. Пострадавший был доставлен в больницу.

По факту в районной прокуратуре ведется расследование.

"ANAMA, МВД Азербайджана и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к указателям о минной опасности и не заходить на незнакомые территории", – отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее ANAMA сообщала о том, что сотрудник агентства подорвался на мине в Джабраильском районе.