AZAL: 33 года в небе

Сегодня исполняется 33 года со дня начала новой эры в истории ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL).

Как отмечается в сообщении пресс-службы ЗАО Azerbaijan Airlines, с 1992 года AZAL достойно представляет Азербайджан на международной авиационной арене, обеспечивая устойчивый выход региона на глобальный уровень.

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева авиакомпания перешла на корпоративную модель управления, сделав приоритетом внедрение инноваций и соответствие мировым стандартам качества в гражданской авиации.

Благодаря последовательным реформам и стратегическим инициативам последних лет AZAL добился значимых результатов.

По сравнению с 2022 годом количество направлений в 2024 году увеличилось более чем в два раза — с 27 до 63. Число перевезенных пассажиров возросло с 2,2 миллиона в 2022 году до 4 миллионов в 2024 году. AZAL подписал соглашения на приобретение самолетов Boeing и Airbus, а также заключил контракты с компаниями AerCap и CDB Aviation на аренду воздушных судов. До 2030 года запланировано пополнение модернизированного авиапарка более чем 20 современными самолетами, а также расширение общего объема заказов.

Существенный прогресс отмечается и в деятельности AZANS: в 2024 году общее количество полетов в воздушном пространстве Азербайджана увеличилось на 83% по сравнению с 2022 годом, а объем транзитных рейсов вырос на 100%.

Позитивная динамика наблюдается и в Международном аэропорту Гейдар Алиев: число обслуживаемых направлений увеличилось с 67 до 81, а пассажиропоток вырос с 4,4 миллиона до 7,5 миллиона человек.

Мы искренне благодарим каждого сотрудника AZAL — будь то на борту самолета, в аэропорту, диспетчерской вышке или в офисе — за высокий профессионализм и преданность делу, которые сопровождают нас на этом прогрессивном пути.