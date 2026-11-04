Еще одна страна ЕС полностью откажется от российской нефти и газа

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан в интервью изданию Telex заявила, что Будапешт намерен отказаться от российской нефти.

По ее словам, в настоящее время венгерская нефтегазовая компания MOL уже прорабатывает вопрос импорта нероссийской нефти через хорватского оператора JANAF для обеспечения страны топливом.

Кроме того, венгерское руководство намерено выполнить установленный Евросоюзом срок отказа от российского газа.

«Европейский союз установил четкий срок для поэтапного отказа от российского природного газа — осень 2027 года», — уточнила Орбан.

Министр добавила, что Венгрия также ищет альтернативные источники нефти, поскольку уже 21 ноября истекает срок временного исключения из санкций США, разрешающего закупки у российских «Лукойла» и «Роснефти». По ее информации, сербская, российская и венгерская стороны твердо намерены выкупить у MOL долю в сербской нефтяной компании NIS, принадлежащую в настоящее время «Газпрому».

В январе Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.