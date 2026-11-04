Трамп: некоторые кандидаты-республиканцы были неприемлемы для избирателей в США

Президент США Дональд Трамп полагает, что некоторые кандидаты-республиканцы на проходящих в стране промежуточных выборах не смогли получить поддержку избирателей из-за своих недостатков.

«У некоторых из них было много недостатков, и, очевидно, они не были приемлемы для избирателей», — сказал он в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal. Трамп добавил, что его однопартийцы «могли бы быть лучше». «Я пытался им помочь», — сказал глава вашингтонской администрации.

В США проходят промежуточные выборы. Американцы избирают 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также проходят выборы губернаторов.

Согласно прогнозам ведущих СМИ, демократы по итогам голосования получат контроль над обеими палатами Конгресса. Сейчас в них большинство у республиканцев.

Источник: ТАСС