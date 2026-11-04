В Гарадаге водитель сбил 80-летнего пешехода

В Гарадагском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АPА, авария произошла перед торговым центром «Абшерон». Автомобиль марки VAZ-21154 под управлением Ибрагима Ибрагимова совершил наезд на пешехода Афсара Ахмедова 1946 года рождения.

Пострадавшего с полученными травмами доставили в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную помощь, спасти его не удалось.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, обстоятельства аварии устанавливаются.