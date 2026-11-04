Турецкая лира преодолела исторический минимум

Национальная валюта Турции обновила исторический минимум, преодолев отметку в 50 турецких лир к $1.

Об этом сообщает деловая газета Ekonomim.

4 ноября утром лира торговалась на стамбульской бирже в соотношении 50,02 к $1. Рост в сравнении с днем ранее составил 0,05%.

В течение года турецкая лира обесценилась по отношению к доллару более чем на 18%, сообщали ранее местные СМИ. В 2025 году она потеряла почти 25% своей стоимости.

Участники рынка, опрошенные ранее турецким Центробанком, прогнозируют обменный курс национальной валюты к концу года в 51,5 турецкой лиры за $1.

Международные финансовые институты, такие как Goldman Sachs, Deutsche Bank, Commerzbank, прогнозируют падение к этому времени лиры до уровня 52 за $1 и более.