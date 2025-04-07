В Баку задержаны подозреваемые в краже газовых счетчиков
В Баку задержаны подозреваемые в краже газовых счетчиков.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в Хазарском и других районах столицы произошла серия краж.
Отмечается, что 53 жителя Баку обратились в полицию с заявлениями о краже газовых счетчиков.
В результате оперативных мероприятий сотрудники Хазарского районного управления полиции задержали Аббаса Алиева и Байрама Гусейнова, подозреваемых в совершении данных преступных деяний.
В ходе расследования было установлено, что они ночью воровали газовые счетчики и продавали их. По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Ведется расследование для установления возможной причастности задержанных к другим подобным преступлениям.