Предотвращены попытки ввоза в Азербайджан крупных партий наркотиков из Ирана

Азербайджанские пограничники пресекли попытки ввоза в страну крупных партий наркотиков из Ирана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПС), в ходе оперативных мероприятий на территории погранотряда «Горадиз» был пресечен ввоз в страну свыше 28 кг наркотических веществ.

Так, 25 марта в этом районе были обнаружены и изъяты более 22 кг марихуаны и 490 таблеток метадона M-40. 6 апреля пограничники заметили подозрительные действия двух неизвестных. В результате были задержаны жители Агдашского района Бахшалиев Бахшалы Кямиль оглу (1993 года рождения) и Керимов Ильгар Ильхам оглу (1996 года рождения), у которых было обнаружено и изъято более 5 кг марихуаны.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.