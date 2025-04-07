Телеведущая обнаружила металлический предмет в халяльной колбасе - ВИДЕО

Телеведущая Нюбар Абиль поделилась в социальных сетях неприятным инцидентом, произошедшим с ней после покупки колбасы.

По ее словам, вчера по дороге в Нефтчалу она приобрела в придорожном магазине колбасу «Сервелат мина» марки «Халал зяхмят», польстившись на заверения продавца о качестве и халяльности продукта.

Однако, как рассказала Нюбар Абиль, после того как половина колбасы была съедена накануне, сегодня утром при нарезке внутри был обнаружен посторонний предмет – кусок железа.

Ведущая выразила свое возмущение и обеспокоенность по этому поводу.

«Если бы этот посторонний предмет попал в горло или желудок кого-нибудь из членов семьи и в результате произошел бы несчастный случай, взяла бы на себя ответственность марка «Халал зяхмят»? Почему в этой колбасе, которая стоит 21 манат за килограмм, находится кусок железа?» – написала она в своем посте.

Данный инцидент вызвал бурное обсуждение среди подписчиков телеведущей, многие выразили свое недоумение и призвали к проверке качества продукции данного производителя.