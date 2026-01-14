 Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:22 - Сегодня
Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО

После сообщений о том, что бывший глава Исполнительной власти Насиминского района Баку Эльхан Ибрагимов был уволен за «требование 200 тысяч манатов взятки» у сети магазинов «Ağçiçəyim», руководство компании решило прокомментировать ситуацию.

Руководитель сети Джейхун Алиев заявил Manset.az, что эти сведения полностью ложные.

По его словам, Ибрагимов не требовал у него взятку, и компания не подавала на него жалобы. Алиев подчеркнул, что у них с чиновником не было никаких отношений, и непонятно, кто и с какой целью распространил эти слухи.

Он также отметил, что сеть «Ağçiçəyim» работает уже 30 лет, всегда оставалась лояльной и принимала участие в организации государственных мероприятий. «Этот человек нам никакого зла не причинил. Почему я должен был жаловаться?» — заявил Алиев.

11:58

Стали известны новые подробности увольнения экс-главы Исполнительной власти Насиминского района Баку Эльхана Ибрагимова, находившегося на посту всего около полутора месяцев.

Как сообщает Ajans.az, причиной его отставки стали требования крупных денежных сумм у представителей бизнеса. По данным издания, сразу после назначения на должность Ибрагимов потребовал 200 тысяч манатов от известной торговой сети «Ağçiçəyim».

Руководство компании обратилось с жалобой в соответствующие органы страны, после чего было принято решение об освобождении чиновника от должности.

Напомним, что Эльхан Ибрагимов был назначен главой Исполнительной власти Насиминского района столицы 12 ноября 2025 года, однако уже в следующем месяце был освобожден от должности из-за допущенных в работе нарушений.

О причинах увольнения высказался и Президент Ильхам Алиев в недавнем интервью местным телеканалам:

«Недавно в один из районов Баку был назначен глава исполнительной власти. Причем тогда, в ноябре были назначены несколько глав исполнительной власти. Мои поручения, заявления о том, что нужно уделять внимание людям, не мешать предпринимателям, бороться с взяточничеством, коррупцией, слова о социальной справедливости были опубликованы в прессе. Но одного из назначенных мной людей я через месяц уволил. Это меня очень огорчает».

Президент констатировал, что нарушения допускают и молодые кадры.

«То есть, здесь речь не идет о молодом или старшем поколении. Мы говорим о качествах людей, мы говорим о воспитании, которое они получают в семье, в школе и в обществе. Поэтому доверие оказывается, и те, кто его оправдывает, всегда получают поддержку. Я всегда был справедлив к кадрам. Но те, кто не оправдывает доверие, кто сбивается с пути, конечно же, либо привлекаются к уголовной ответственности – таких случаев достаточно, либо наказываются в административном порядке. Что я могу сказать? Буду продолжать, это не плавный процесс.

Проведение структурных реформ, конечно, важно. Но подготовка чистых, честных кадров – еще более важный вопрос, и мой опыт показывает, что он важнее структурных изменений», - сказал Ильхам Алиев.

По данным местных СМИ, увольнение стало неожиданностью и для самого Ибрагимова. В день отставки он находился на рабочем месте, проводил прием граждан и рассматривал обращения. Лишь после завершения приема ему сообщили о принятом решении, сообщал ранее “Yeni Sabah”.

Как писало издание Teleqraf, в период работы в Насиминском районе Ибрагимов допустил серьезные нарушения в сфере восстановительно-строительных работ, а также не смог выстроить нормальные рабочие отношения с коллективом Исполнительной власти. Сообщалось, что он в короткие сроки уволил ряд сотрудников, включая заместителя главы ИВ Рамиза Гулиева, который занимал эту должность около четырех лет. Эти кадровые решения вызвали недовольство внутри структуры и привели к общей напряженности.

В свою очередь, Unikal ранее сообщал более жесткую версию причин увольнения. По их информации, Эльхан Ибрагимов занимался незаконным сбором денежных средств с частных компаний, расположенных на территории Насиминского района. Речь идет о суммах в размере от 100 до 200 тысяч манатов с крупных предприятий. Отмечалось, что именно по этой причине был уволен и его помощник Джейхун Исмаилов, который, по данным СМИ, был связан с данным эпизодом.

Читайте по теме:

Президент уволил главу ИВ Насиминского района Баку

Кто такой Эльхан Ибрагимов, занимавший должность главы Исполнительной власти района всего один месяц?

Поделиться:
2629

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Общество

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в ...

Мнение

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Политика

Пашинян: TRIPP удовлетворяет Армению, США и, скорее всего, Азербайджан

Общество

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в соцсетях - ВИДЕО

Обнародованы работы, предстоящие по строительству железнодорожной линии в Нахчыване - ФОТО

Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

В Азербайджане упростили процедуру получения разрешений на использование дронов - ФОТО

В Азербайджане у пары, имеющий 8 внуков, родился 10-ый ребенок - ВИДЕО

До 17° тепла - синоптики рассказали о погоде в воскресенье

Необычные математические способности пятилетнего Фарида - ФОТО

Последние новости

Пашинян упрекнул Россию в невыполнении поставок вооружения

Сегодня, 15:08

Генпрокурор Ирана призвал конфисковать имущество протестующих

Сегодня, 14:50

СМИ: Иран уведомил страны региона о намерении атаковать базы США

Сегодня, 14:38

Гугуш обратилась к Трампу с призывом поддержать народ Ирана

Сегодня, 14:27

Глава МИД Армении ожидает к началу осени результатов «на земле» в рамках проекта TRIPP

Сегодня, 14:15

Генплан Агдере предусматривает расширение территории города до 522 га - ФОТО

Сегодня, 14:08

СМИ: Израиль и арабские страны призывают США воздержаться от удара по Ирану

Сегодня, 14:05

Пашинян: заявление по TRIPP - краеугольный камень институционализации мира между Ереваном и Баку

Сегодня, 14:02

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в соцсетях - ВИДЕО

Сегодня, 13:57

Иран недоволен Арменией из-за проекта TRIPP и влияния США

Сегодня, 13:47

Пашинян: Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно

Сегодня, 13:43

Обнародованы работы, предстоящие по строительству железнодорожной линии в Нахчыване - ФОТО

Сегодня, 13:40

Посол ИРИ: Армения становится центром деятельности вражеских Ирану сил

Сегодня, 13:32

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Сегодня, 13:30

Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:22

HRANA: Число погибших в протестах в Иране превысило 2,4 тыс. человек

Сегодня, 13:07

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:00

В Украине прошли обыски в офисе партии Тимошенко

Сегодня, 12:50

Вероятно, нужно будет построить мосты на границе с Турцией: Пашинян - о разблокировке

Сегодня, 12:47

Кактусы на бакинском бульваре спасают от зимнего холода - ФОТО

Сегодня, 12:42
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43