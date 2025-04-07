В Азербайджане объявлено «желтое» предупреждение

Завтра, 8 апреля, в ряде регионов Азербайджана ожидается ветер, в связи с чем синоптики выпустили «желтое» предупреждение.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в Кяльбаджаре, Лачине, Нахчыванской АР, Шабране, Хызы, Сиязане, Хачмазе, Губе, Гусаре, Огузе, Габале, Шеки, Исмаиллы, Шамахе, Гобустане, Гяндже, Гёйгёле, Самухе, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Агджабеди, Геранбое, Нафталане, Агстафе, Газахе, Дашкесане, Гядабее, Шамкире и Товузе сила западного ветра составит от 13,9 до 20,7 м/с.