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При Миннауки будут созданы 8 специализированных институтов и 2 новых научных учреждения

First News Media20:00 - Сегодня
При Миннауки будут созданы 8 специализированных институтов и 2 новых научных учреждения

Согласно распоряжению главы государства "О дополнительных мерах по оптимизации деятельности и повышению эффективности научных учреждений, находящихся в подчинении министерства науки и образования Азербайджанской Республики", предполагается структурная оптимизация ряда научно-исследовательских институтов, находящихся в подчинении министерства.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Было отмечено, что на основе распоряжения, являющегося стратегическим документом, обеспечивающим переход научного управления на качественно новый уровень и являющимся важным с точки зрения усиления межинститутского сотрудничества, будут объединены институты, работающие по схожим и взаимодополняющим направлениям, и созданы 8 специализированных институтов - институты геологии, географии, физики, химии, математики, ботаники, живых систем и молекулярной биологии.

"В то же время будет сформировано 2 новых научных учреждения, отвечающих современной научной инфраструктуре и международным стандартам. Некоторые научно-исследовательские институты будут переданы в подчинение действующим в регионах государственным университетам, что послужит дальнейшему усилению интеграции науки и образования. Кроме того, будет прекращена деятельность некоторых научно-производственных объединений, которые имеют низкую эффективность деятельности. В рамках распоряжения, носящего реформаторский характер, создание лучших условий для социального благополучия, уровня жизни и научного творчества сотрудников является одним из главных приоритетов. Основной целью является повышение эффективности деятельности научных учреждений, обеспечение рационального использования государственного бюджета, упрощение управления и осуществление более высокого уровня оценки труда ученых. В то же время это поддержка молодых ученых и исследователей, повышение научного потенциала в регионах, усиление синтеза образования и науки", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что структурные изменения позволят улучшить исследовательскую среду, повысить прикладной характер научных результатов и расширить международное научное сотрудничество. В результате создания учреждений в статусе юридического лица публичного права будут созданы условия для использования альтернативных механизмов финансирования, более эффективно будут использоваться научные ресурсы, будет сформирована более доступная и современная инфраструктура для молодых исследователей.

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