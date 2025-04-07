Погранслужба проводит расследование в связи с гибелью военнослужащего в Джебраиле - ОБНОВЛЕНО

В Джебраиле проводится расследование по факту гибели военнослужащего.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что при исполнении служебных обязанностей в результате взрыва боеприпаса, обнаруженного на территории Джебраильского района, военнослужащий из Лянкяранского района Аскер Мусаев получил тяжелые ранения. Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, спасти его не удалось.

По факту в Военной прокуратуре и ГПС проводятся расследования.

10:00

Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Аскер Ниджат оглу Мусаев погиб, подорвавшись на мине в Джебраильском районе.

Тело погибшего доставлено в Лянкяранский район для захоронения.

Мусаев будет похоронен на кладбище села Гёйшабан.

Источник: Report