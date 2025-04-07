В двух районах Баку будут наблюдаться перебои с газоснабжением

Сегодня в Хазарском и Ясамальском районах Баку ожидаются перебои с газоснабжением.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Производственное объединение «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с проведением ремонтно-монтажных работ 7 апреля с 10:00 приостанавливается подача газа в жилой массив Атчылыг Хазарского района, а также на улицы К.Кязымзаде, А.Алекберова, Ландау, А.Султановой, Г.Джавида и М.Рагима в Ясамальском районе столицы.