 Birbank получит место в книге Филипа Котлера «Основы современного маркетинга» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Birbank получит место в книге Филипа Котлера «Основы современного маркетинга»

First News Media15:15 - Сегодня
Birbank получит место в книге Филипа Котлера «Основы современного маркетинга»

Birbank займет место в азербайджанском издании новой книги всемирно известного маркетингового эксперта Филипа Котлера «Основы современного маркетинга» (Essentials of Modern Marketing - EOMM).

В книге будет подробно проанализирована важная роль Birbank в развитии цифрового банкинга в Азербайджане, а также влияние предложенных инновационных решений на поведение местных клиентов и их цифровую финансовую грамотность.

Книга «Основы современного маркетинга», охватывающая 100 стран, является престижным источником, дополненным реальными примерами бизнеса из разных уголков мира. В ней широко рассматриваются такие темы, как управление брендом, вывод продукта на рынок, ценовые стратегии, маркетинговые коммуникации и влияние цифровой трансформации на маркетинговые стратегии.

Котлер объясняет, как цифровые технологии влияют на поведение потребителей и маркетинговые подходы, а также затрагивает изменения, которые инновационные решения привносят в социальную и экономическую динамику локальных рынков.

Стоит отметить, что AWE Consulting, эксклюзивный представитель Kotler Impact в странах СНГ, играет важную роль в процессе создания книги и вносит значительный вклад в оценку представленных маркетинговых примеров.

Включение Birbank в эту книгу имеет большое значение с точки зрения демонстрации влияния представленных цифровых решений на поведение клиентов на местном финансовом рынке как для локальной, так и для глобальной аудитории. В частности, стиль коммуникации банка с клиентами, кампании, направленные на повышение финансовой грамотности, и инновационные услуги будут представлены в контексте маркетинговых стратегий, формирующих локальные изменения в поведении.

Комментируя включение Birbank в упомянутую книгу, председатель Правления Kapital Bank Фарид Гусейнов отметил: «Для нас быть представленными в книге такого великого эксперта, как Филип Котлер, символа мирового маркетинга, — это не только гордость, но и большая ответственность. В настоящее время, помимо предоставления традиционных банковских услуг, наш банк также помогает людям развивать новые финансовые привычки. Мы внедряем современные технологии, основанные на повседневном финансовом поведении наших клиентов, что делает банковские услуги более удобными и доступными. Это также вклад нашего банка в формирование привычек цифрового банкинга в нашей стране.

Представляя наш банк в книге «Основы современного маркетинга», мы получаем возможность поделиться успешным путем нашего банка за последние 5 лет с молодыми поколениями и бизнес-профессионалами, что вдохновляет нас на дальнейшие инновации».

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 119 филиалов и 54 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны в составе Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в Справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

На правах рекламы

Поделиться:
58

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и городского развития Ирана

Мнение

Ровшан Ибрагимов: Трамп хочет помирить Турцию и Израиль. Дополнительное ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди и усиление ветра

Общество

В Азербайджане стартует проект «Школьный автобус»

Общество

Birbank получит место в книге Филипа Котлера «Основы современного маркетинга»

Али Нур о конфликте в Аздраме: Не преувеличивайте! - ОБНОВЛЕНО

Искусственный интеллект может стать инструментом для проверки экзаменов в Азербайджане

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди и усиление ветра

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Вносятся изменения в законы о военной службе

Начиная с этой даты температура воздуха в Азербайджане понизится на 10 градусов

В Азербайджане идут дожди и усиливается ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА - ОБНОВЛЕНО

Частично закроется одна из самых оживленных станций Бакметрополитена

Последние новости

Кремль: переговоры с США в Стамбуле пройдут по линии МИД РФ

Сегодня, 15:25

Бакинец Влад Лисовец показал редкий снимок с Жанной Фриске из личного архива – ФОТО

Сегодня, 15:20

Birbank получит место в книге Филипа Котлера «Основы современного маркетинга»

Сегодня, 15:15

Айгюн Кязимова выступит на международном музыкальном фестивале – ВИДЕО

Сегодня, 15:10

Али Нур о конфликте в Аздраме: Не преувеличивайте! - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:05

Главы МИД Азербайджана и Израиля обсудили мирный процесс на Южном Кавказе

Сегодня, 15:00

Ровшан Ибрагимов: Трамп хочет помирить Турцию и Израиль. Дополнительное посредничество может предложить Азербайджан

Сегодня, 14:40

Искусственный интеллект может стать инструментом для проверки экзаменов в Азербайджане

Сегодня, 14:30

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди и усиление ветра

Сегодня, 14:25

В Азербайджане за день киберпреступники украли почти 67 тысяч манатов

Сегодня, 14:20

Брат Илона Маска раскритиковал Трампа за тарифную политику

Сегодня, 14:15

В Тавуше будет проведена демаркация и делимитация границы с Азербайджаном

Сегодня, 14:10

Эрдоган подал иск против лидера оппозиции на полмиллиона турецких лир

Сегодня, 14:05

Община Западного Азербайджана призвала верховного комиссара Совета Европы не становиться заложником политики двойных стандартов

Сегодня, 14:00

В Азербайджане стартует проект «Школьный автобус»

Сегодня, 13:26

В Наримановском районе Баку на два дня приостанавливается подача воды

Сегодня, 13:11

Мамедбагир Алиев награжден орденом «Шараф»

Сегодня, 13:10

В Башкирии запустят первого в России «цифрового имама»

Сегодня, 13:09

США выкупили у талибов авиабазу «Баграм» в Афганистане – Источники

Сегодня, 13:00

В Джейранбатане рабочего убило бетонной плитой

Сегодня, 12:18
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50