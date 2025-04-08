Около 70 стран попросили США обсудить снижение тарифов

Представители почти 70 государств предложили Соединенным Штатам начать переговоры о смягчении таможенных пошлин, эти обсуждения могут продлиться до июня.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

«50, 60, а возможно, почти 70 стран обратились к администрации [президента США Дональда] Трампа с предложением о переговорах. Так что апрель, май, а возможно, и июнь будут очень насыщенными», - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

Как отметил глава Минфина США, он «посоветовал иностранным представителям сохранять хладнокровие, не нагнетать обстановку и обратиться» к вашингтонской администрации «с конкретными предложениями» по тому, как они «планируют снижать тарифы, убирать нетарифные барьеры, прекращать манипуляции с валютой и субсидирование». В таком случае, по его словам, «Трамп в определенный момент будет готов приступить к переговорам».

«Мы подошли к верхнему пределу тарифов, и я рассчитываю, что успешные переговоры позволят нам добиться их постепенного снижения. Однако многое будет зависеть от других стран. Президент Трамп намерен участвовать в этом процессе, и он, как и многие из нас, убежден, что до сих пор условия [взаимной торговли] были несправедливыми. Поэтому переговоры обещают быть жесткими», - добавил Бессент.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

Источник: ТАСС