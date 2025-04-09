Азербайджан передал Узбекистану находящегося в розыске гражданина этой страны

Азербайджан передал Узбекистану объявленного в международный розыск гражданина этой страны.

Как сообщили 1news.az в Генпрокуратуре, ходатайство Генеральной прокуратуры Узбекистана о привлечении к уголовной ответственности гражданина Узбекистана Акбарова Аброра Анвар оглу было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджана.

Акбаров был объявлен в международный розыск по обвинению в уклонении от уплаты большого размера налогов в Узбекистане и задержан в Азербайджане в январе текущего года, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Принято решение об экстрадиции обвиняемого, он был передан компетентным органам Узбекистана.