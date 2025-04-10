«Взлет» Такси Bolt: Невиданное ДТП в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Как ранее сообщал 1news.az в Низаминском районе на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Алескера Гаибова произошло дорожно-транспортное происшествие, спровоцировавшее дорожный затор на оживленном проспекте.
В социальных сетях распространились кадры произошедшего ДТП, ознакомится с которыми можно ниже – на кадрах видно, как один автомобиль (такси Bolt), буквально вылетая с моста, задевает проезжающий автомобиль.
15:23
В Низаминском районе на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Алескера Гаибова произошло дорожно-транспортное происшествие.
Из-за аварии возникла транспортная пробка как в направлении центра города, так и в сторону станции метро «Кероглу», сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, принимаются меры для скорейшей ликвидации затора.