Генсек СНГ выступил за усиление безопасности

Страны СНГ должны активизировать усилия по обеспечению безопасности из-за обострения военно-политической обстановки.

Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев изданию «Союзники. ОДКБ».

«Формирование нового миропорядка, к сожалению, сопровождается обострением военно-политической обстановки и дестабилизацией международных отношений, вызванными стремлением сил, которые пытаются сохранить глобальное доминирование, ослабить и подчинить своему влиянию государства и институты, проводящие независимую внешнюю и экономическую политику, - сказал он. - В свою очередь, это требует активизации мер по координации внешнеполитической деятельности и объединению усилий по обеспечению национальной безопасности государств СНГ».

Лебедев отметил, что в настоящий момент функционировавшие в последние десятилетия системы международной безопасности и экономических связей претерпевают серьезные изменения. «Мы наблюдаем кардинальную трансформацию существующей системы мироустройства - от глобального доминирования США к полицентричному миропорядку», - указал он.

«Формирование новой архитектуры мироустройства напрямую затрагивает страны Содружества, ставя перед ними множество фундаментальных вопросов о будущем характере системы международных отношений и выстраивании равноправных и взаимовыгодных экономических, торговых, транспортных, научных, культурных и других связей», - добавил Лебедев.