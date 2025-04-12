У жителя Маштаги украли деньги, взятые в кредит
На территории поселка Маштага Сабунчинского района из автомобиля было украдено 5000 манатов.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Сообщается, что потерпевший, обратившись в полицию, заявил, что из его автомобиля были украдены деньги, полученные им в кредит в тот же день в одном из банков.
В результате мероприятий был задержан 30-летний И.Асадуллазаде, подовзреваемый в совершении кражи из транспортного средства.
Аналогичный случай произошел и в городе Сумгайыте. В ходе мероприятия, проведенного на основании поступившей в полицию информации, был задержан 60-летний А.Талыбов, подозреваемый в краже из автомобиля крупной суммы иностранной валюты и банковских карт.
По фактам ведется расследование.
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