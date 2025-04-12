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В Баку проходит Первый Форум молодых кардиологов - ФОТО

First News Media13:55 - Сегодня
В Баку проходит Первый Форум молодых кардиологов - ФОТО

В Баку продолжается Первый Форум молодых кардиологов, организованный Научно-исследовательским институтом кардиологии (НИИК) Министерства здравоохранения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие руководители государственных учреждений, депутаты, известные ученые, студенты Азербайджанского медицинского университета и волонтеры НИИК.

К форуму присоединились руководители и представители научных и медицинских учреждений Азербайджана, а также профессиональных сообществ.

На официальной церемонии открытия директор НИИК, председатель форума, профессор Гюльназ Дадашева подчеркнула важность мероприятия:

«Сегодняшний форум - это значимая платформа для глубокого анализа первых результатов и перспектив реформ в области кардиологии, а также для проведения широких и многоплановых обсуждений. Уверена, что плодотворные дискуссии и обмен мнениями в рамках форума внесут важный вклад в развитие кардиологии в будущем».

С приветственным словом к участникам форума обратился начальник отдела политики здравоохранения Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики Рамик Гулиев. Он отметил, что форум предлагает насыщенную программу с интересными панелями и курсами, что положительно влияет на развитие кардиологической отрасли.

Президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли подчеркнул, что форум объединяет молодых специалистов в области кардиологии, создавая условия для совместных исследований и способствуя повышению качества медицинских услуг, предоставляемых населению в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева в своем выступлении отметила, что в программу форума вошли заседания, посвященные практическим аспектам внедрения новых медицинских технологий и достижений фундаментальной медицины, оригинальные научные исследования, а также клинические дебаты, основанные на реальных клинических случаях.

Отметим, что в трехдневном форуме приняли участие более 600 местных специалистов.

Первый Форум молодых кардиологов был аккредитован Научно-медицинским советом Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и оценен в 46 кредитных баллов по системе DDT - устойчивого медицинского образования.

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