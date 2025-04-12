В Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что временами усиливающийся северо-западный ветер днем ослабнет.

Температура воздуха ночью 7-9°, днем 12-15° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 766 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются временами осадки, грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град, в высокогорных районах - снег. Днем осадки прекратятся.

Ночью и утром местами туман.

Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем 14-18° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла.