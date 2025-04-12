Бывший ректор Азербайджанского международного университета вызван в Генпрокуратуру

Бывший ректор Азербайджанского международного университета Эльшад Абдуллаев вызван в Следственное управление Генеральной прокуратуры.

Как сообщает Report, Генпрокуратура направила обращение посредством İTV.

Отмечено, что Абдуллаев Эльшад Ислам оглу должен явиться с документом, удостоверяющим личность, 5 мая 2025 года в 10:00 в административное здание Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, расположенное по адресу: город Баку, Бинагадинский район, жилой массив Дярнягюль, 21-я улица Даглыг, квартал 3105.

Сообщается, что 1 сентября 2024 года в отношении Абдуллаева Эльшада Ислам оглу было выдвинуто новое обвинение по статьям 137.5.1, 137.5.2, 137.5.3, 213.2.2, 308.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 и 29, 312.2 Уголовного кодекса Азербайджана, однако предъявить обвинение не представилось возможным, так как он находился за пределами нашей страны.