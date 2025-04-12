В Лянкяране телеоператор погиб после инъекции антибиотика

В селе Виян Лянкяранского района 32-летний мужчина умер после инъекции антибиотика.

Как сообщает Report, Имрану Игбал оглу Мамедову (1993 г.р.) в домашних условиях был сделан укол.

После этого состояние мужчины ухудшилось, в связи с чем члены семьи обратились в скорую медицинскую помощь. Однако И.Мамедов скончался до приезда врачей.

Его тело в целях выяснения причины смерти было передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Отметим, что И.Мамедов работал оператором на местном телеканале.

По факту ведется расследование.