В Лянкяране телеоператор погиб после инъекции антибиотика
В селе Виян Лянкяранского района 32-летний мужчина умер после инъекции антибиотика.
Как сообщает Report, Имрану Игбал оглу Мамедову (1993 г.р.) в домашних условиях был сделан укол.
После этого состояние мужчины ухудшилось, в связи с чем члены семьи обратились в скорую медицинскую помощь. Однако И.Мамедов скончался до приезда врачей.
Его тело в целях выяснения причины смерти было передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
Отметим, что И.Мамедов работал оператором на местном телеканале.
По факту ведется расследование.
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