В Нахчыване при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

В Нахчыванской Автономной Республике произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на участке магистрали Нахчыван-Сядяряк, проходящем через территорию Кенгерлинского района.

В результате столкновения двух автомобилей пострадали жители Шарурского района: Шукюрова Хумар Шукюр гызы (1968 г.р.), Фараджов Эльмаддин Эльчин оглу (1980 г.р.), Мамедова Гюнай Явер гызы (1986 г.р.), Тагиев Гадир Гейдар оглу (1990 г.р.) и Фараджли Эльвина Эльмаддин гызы (2010 г.р.).

Пострадавшие доставлены в одну из больниц района.

По факту ведется расследование.