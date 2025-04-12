ТуранБанк успешно завершил стратегический проект - ФОТО - ВИДЕО

TуранБанк, один из ведущих банков страны, успешно завершил стратегический проект, направленный на продвижение гендерного равенства в финансовом секторе.

Этот проект, реализованный в рамках долгосрочного сотрудничества между “Enabling Capital”, ведущим швейцарским фондом, регулируемым “FINMA”, и Школой международных и государственных отношений Колумбийского университета, одного из самых престижных университетов США, объединяет аналитические и практические методы для поддержки более инклюзивных практик в финансовом секторе.

В рамках проекта 14-19 марта текущего года 7 аспирантов Колумбийского университета при содействии “Enabling Capital Foundation” посетили Азербайджан и получили возможность провести практические исследования в ТуранБанк. Студенты встретились с женщинами-руководителями, работающими в головном офисе и филиалах Банка, и получили подробную информацию о роли женщин в структурах управления Банка и применении принципов гендерного равенства на рабочих местах. Они также обменялись мнениями о поддержке Банком женщин-предпринимателей, расширении доступа к льготным финансовым ресурсам, а также мерах, принимаемых для повышения экономической эффективности женщин в бизнес-секторе. 19 марта состоялась финальная презентация проекта, а также состоялись подробные обсуждения с руководством банка результатов инициатив банка по вопросам гендерного равенства, основных достижений и улучшений, которые необходимо реализовать в этом направлении в будущем. В заключение был представлен конкретный план действий по усилению деятельности Банка в этой области. Меры, предусмотренные планом действий, включают образовательные программы, проекты наставничества и укрепление правовых механизмов, направленных на предотвращение гендерной дискриминации.

19 марта 2025 года состоялась финальная презентация проекта и состоялись подробные обсуждения с руководством банка результатов инициатив Банка по гендерному равенству, основных достижений, а также улучшений, которые необходимо реализовать в этом направлении в будущем. В заключение был представлен конкретный план действий по усилению деятельности Банка в этой области. Меры, предусмотренные планом действий, включают образовательные программы, проекты наставничества и укрепление правовых механизмов, направленных на предотвращение гендерной дискриминации.

Председатель Совета директоров ТуранБанк Орхан Гараев высоко оценил результаты, достигнутые в рамках проекта, и подчеркнул, что деятельность в этом направлении будет и дальше усиливаться: “Мы ценим гендерное равенство не только как политику, но и как один из основных столпов нашей стратегии развития. Создавая инклюзивную и благоприятную среду, мы предоставляем каждому нашему сотруднику, независимо от пола, возможность развиваться. В то же время мы постоянно принимаем меры поддержки для повышения роли женщин-предпринимателей в экономике страны и расширения их доступа к льготным финансовым ресурсам.

Как ТуранБанк, мы продолжим наши усилия по повышению гендерного равенства в бизнес-секторе и экономической эффективности женщин”.

Фарида Абдулхафизова, представитель “Enabling Capital Foundation”, подчеркнула важность гендерного равенства в финансовых учреждениях как части постоянных обязательств Фонда в этой области:

“Мы согласны с подходом ТуранБанк, что гендерное равенство - это не просто политика, но и одна из основных ценностей банка. Исследования показывают, что финансовые учреждения с сильными женщинами-предпринимателями и сотрудницами достигают более успешных результатов. С этой целью мы разработали план действий в сотрудничестве со Школой международных и общественных отношений Колумбийского университета, чтобы поддержать финансовые учреждения в активной реализации этого потенциала”.

К вашему сведению, ТуранБанк уделяет особое внимание вопросам гендерного равенства в своей деятельности и уверен, что подобные проекты, реализуемые при поддержке международных партнеров, будут способствовать повышению роли женщин в экономической жизни Азербайджана и поддержке их более активного участия в бизнесе.

ТуранБанк, один из ведущих банков страны, обслуживает своих клиентов в 22 точках продаж. Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, вы можете получить, позвонив в колл-центр 935, посетив официальный сайт ТуранБанк или подписавшись на его страницы в социальных сетях.

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