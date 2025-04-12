 ТуранБанк успешно завершил стратегический проект - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

ТуранБанк успешно завершил стратегический проект - ФОТО - ВИДЕО

First News Media10:40 - Сегодня
ТуранБанк успешно завершил стратегический проект - ФОТО - ВИДЕО

TуранБанк, один из ведущих банков страны, успешно завершил стратегический проект, направленный на продвижение гендерного равенства в финансовом секторе.

Этот проект, реализованный в рамках долгосрочного сотрудничества между “Enabling Capital”, ведущим швейцарским фондом, регулируемым “FINMA”, и Школой международных и государственных отношений Колумбийского университета, одного из самых престижных университетов США, объединяет аналитические и практические методы для поддержки более инклюзивных практик в финансовом секторе.

В рамках проекта 14-19 марта текущего года 7 аспирантов Колумбийского университета при содействии “Enabling Capital Foundation” посетили Азербайджан и получили возможность провести практические исследования в ТуранБанк. Студенты встретились с женщинами-руководителями, работающими в головном офисе и филиалах Банка, и получили подробную информацию о роли женщин в структурах управления Банка и применении принципов гендерного равенства на рабочих местах. Они также обменялись мнениями о поддержке Банком женщин-предпринимателей, расширении доступа к льготным финансовым ресурсам, а также мерах, принимаемых для повышения экономической эффективности женщин в бизнес-секторе. 19 марта состоялась финальная презентация проекта, а также состоялись подробные обсуждения с руководством банка результатов инициатив банка по вопросам гендерного равенства, основных достижений и улучшений, которые необходимо реализовать в этом направлении в будущем. В заключение был представлен конкретный план действий по усилению деятельности Банка в этой области. Меры, предусмотренные планом действий, включают образовательные программы, проекты наставничества и укрепление правовых механизмов, направленных на предотвращение гендерной дискриминации.

19 марта 2025 года состоялась финальная презентация проекта и состоялись подробные обсуждения с руководством банка результатов инициатив Банка по гендерному равенству, основных достижений, а также улучшений, которые необходимо реализовать в этом направлении в будущем. В заключение был представлен конкретный план действий по усилению деятельности Банка в этой области. Меры, предусмотренные планом действий, включают образовательные программы, проекты наставничества и укрепление правовых механизмов, направленных на предотвращение гендерной дискриминации.

Председатель Совета директоров ТуранБанк Орхан Гараев высоко оценил результаты, достигнутые в рамках проекта, и подчеркнул, что деятельность в этом направлении будет и дальше усиливаться: “Мы ценим гендерное равенство не только как политику, но и как один из основных столпов нашей стратегии развития. Создавая инклюзивную и благоприятную среду, мы предоставляем каждому нашему сотруднику, независимо от пола, возможность развиваться. В то же время мы постоянно принимаем меры поддержки для повышения роли женщин-предпринимателей в экономике страны и расширения их доступа к льготным финансовым ресурсам.

Как ТуранБанк, мы продолжим наши усилия по повышению гендерного равенства в бизнес-секторе и экономической эффективности женщин”.

Фарида Абдулхафизова, представитель “Enabling Capital Foundation”, подчеркнула важность гендерного равенства в финансовых учреждениях как части постоянных обязательств Фонда в этой области:

“Мы согласны с подходом ТуранБанк, что гендерное равенство - это не просто политика, но и одна из основных ценностей банка. Исследования показывают, что финансовые учреждения с сильными женщинами-предпринимателями и сотрудницами достигают более успешных результатов. С этой целью мы разработали план действий в сотрудничестве со Школой международных и общественных отношений Колумбийского университета, чтобы поддержать финансовые учреждения в активной реализации этого потенциала”.

К вашему сведению, ТуранБанк уделяет особое внимание вопросам гендерного равенства в своей деятельности и уверен, что подобные проекты, реализуемые при поддержке международных партнеров, будут способствовать повышению роли женщин в экономической жизни Азербайджана и поддержке их более активного участия в бизнесе.

ТуранБанк, один из ведущих банков страны, обслуживает своих клиентов в 22 точках продаж. Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, вы можете получить, позвонив в колл-центр 935, посетив официальный сайт ТуранБанк или подписавшись на его страницы в социальных сетях.

ТуранБанк

С нами надёжно...

Поделиться:
158

Актуально

Политика

Азербайджанские позиции подверглись обстрелу

Политика

Министры обороны Азербайджана и Турции провели встречу - ФОТО - ВИДЕО

Спорт

Азербайджан впервые примет турнир UFC - ФОТО

Политика

В МИД осудили антиазербайджанские утверждения председателя ПАСЕ

Общество

В Баку проходит 6-й Международный форум по искусственному интеллекту и большим данным - ФОТО

В Абшероне обнаружены боеприпасы - ФОТО - ВИДЕО

ТуранБанк успешно завершил стратегический проект - ФОТО - ВИДЕО

Ужасная авария на основной столичной магистрали - ВИДЕО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Движение поездов между станциями «28 Мая» и «Дарнагюль» бакинского метро будет приостановлено

Названа дата выплаты пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшероне

«Начал издавать странные звуки и внезапно нажал на газ»: пассажирка рассказала о поведении водителя «Bolt» - ВИДЕО

Электронный браслет и поддельные данные: подробности ДТП с водителем «Bolt» в Баку

Последние новости

В Баку проходит 6-й Международный форум по искусственному интеллекту и большим данным - ФОТО

Сегодня, 12:00

Эрсин Татар: Надеемся, что все тюркские страны последуют примеру Турции в связях с ТРСК

Сегодня, 11:40

Азербайджанская нефть подорожала

Сегодня, 11:20

Иранская делегация прибыла в Оман для переговоров с США

Сегодня, 11:10

В Абшероне обнаружены боеприпасы - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Министры обороны Азербайджана и Турции провели встречу - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

ТуранБанк успешно завершил стратегический проект - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:40

На телах погибших в «Крокусе» помимо огнестрельных обнаружили колото-резанные раны

Сегодня, 10:35

Азербайджанские позиции подверглись обстрелу

Сегодня, 10:10

В Джорджии два человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы

Сегодня, 10:00

В Марокко самолет приземлился за пределами ВПП - ФОТО

Сегодня, 09:45

Ужасная авария на основной столичной магистрали - ВИДЕО

Сегодня, 09:30

В США задержали мужчину из-за угроз в адрес Трампа

Сегодня, 09:20

Азербайджан впервые примет турнир UFC - ФОТО

Сегодня, 09:10

Над регионами РФ за ночь сбили 36 украинских БПЛА

Сегодня, 09:00

В МИД осудили антиазербайджанские утверждения председателя ПАСЕ

Сегодня, 08:50

Азербайджанская шахматистка завоевала путевку на Кубок мира

Сегодня, 00:10

Уиткофф: США готовы на компромиссы в переговорах с Ираном

Сегодня, 00:06

Путин провел встречу со спецпосланником Трампа - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:00

Трамп открыт для торговой сделки с КНР - Белый дом

11 / 04 / 2025, 23:40
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50