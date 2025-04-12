Хулуси Акар: Азербайджан и Турция продолжают работу по модернизации, как единый кулак

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал "уже хватит", а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддержал его словами "Азербайджан не одинок".

Об этом председатель комиссии по Национальной обороне Великого национального собрания Турции (ВНСТ), экс-министр обороны Хулуси Акар написал в соцсети X.

"После 44-дневной войны славный флаг Азербайджана с честью развевается в Шуше, в Карабахе. Теперь никто не сможет косо смотреть на Азербайджан и Турцию. Мы осознаем нашу силу. Как единый кулак, единое сердце, единая армия, мы продолжаем работу по модернизации. В то же время мы говорим о мире и спокойствии, говорим о стабильности, о дипломатии и диалоге", - отметил он.